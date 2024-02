Berrettini “punto” a tradimento | che botta

(Di giovedì 1 febbraio 2024)punzecchiato senza un perché: la dichiarazione a sorpresa ha lasciato interdetti i sostenitori del tennista romano. Perché Sanremo è Sanremo, cantava Rudy Neri dei Prefisso nella storica sigla dell’amatissimo Festival della canzone italiana. E sarà anche vero, magari, ma sembra che questo per Jannik Sinner non faccia la benché minima differenza. A dimostrazione del fatto che lui non è in cerca di applausi e di popolarità: lui vuole solo giocare a tennis e niente più. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itSembra ormai tramontata, di conseguenza, l’ipotesi che il re degli Australian Open partecipi ad una delle 5 serate della kermesse che avrà inizio il prossimo 6 febbraio. Il fatto che si fosse improvvisamente cancellato dal main draw di Marsiglia, in programma nella stessa settimana del Festival, aveva regalato ai tifosi qualche ...

Non potrà giocare, ma Matteo Berrettini non ha fatto mancare il suo supporto all'Italia nel corso della Coppa Davis . L'azzurro, seduto in panchina ...

"Volevo tornare subito dove sono nato, ma è successa una tragedia con un incidente di tre morti. Non volevo andare a Sesto per questa ragione, è un momento difficile e proprio per questo non voglio me ...Il vincitore degli Australian Open rivela quali sono i punti su cui deve migliorare, dal fisico alla battuta, ringrazia Amadeus ma rifiuta l'invito al Festival di Sanremo ...Dopo il forfait degli Australian Open, il tennista romano non parteciperà all'Atp 250 in Francia: ecco il perché ...