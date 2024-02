Berlusconi mettono in vendita Villa Certosa | vale 500 milioni | da quanto parte la trattativa

CAGLIARI. I figli di Silvio Berlusconi hanno deciso di mettere in vendita Villa Certosa in Sardegna. La notizia spunta oggi sulla prima pagina del Financial Times, che parla di una cifra pari a mezzo ...Villa Certosa, storica residenza estiva in Sardegna di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, è stata messa in vendita. La richiesta è di 500 milioni di euro.Secondo quanto ricordato da repubblica, i Berlusconi comprarono la villa alla fine degli anni ’80. Si tratta di una dimora affacciata sul mare con 68 camere immersa in 110 ettari di verde, con tanto ...