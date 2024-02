Berlusconi | in vendita la villa in Costa Smeralda | mezzo miliardo di euro per la Certosa

Villa Certosa è in vendita . I figli di Silvio Berlusconi hanno concordato di cedere la Villa in Costa Smeralda, in Sardegna, per un valore di 500 ... (lanotiziagiornale)

Villa Certosa, la dimora in Costa Smeralda dell'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, sarà messa in vendita per 500 milioni di euro. Lo riporta oggi il Financial Times, citando tre fonti ...I figli di Silvio Berlusconi hanno concordato di vendere Villa Certosa, la residenza del Cavaliere in Sardegna, per 500 milioni di euro ...Villa Certosa, la lussuosissima dimora estiva di Silvio Berlusconi, è in vendita: ecco il prezzo monstre per la villa in Costa Smeralda.