Berlinale 2024 | Jasmine Trinca nella giuria che assegna l’Orso d’oro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Berlino, 1 febbraiofarà parte delladel Festival di Berlinoche assegnerà gli Orsi d'oro e d'argento della rcinematografica tedesca. L'attrice e regista italiana, recentemente protagonista della serie Rai 'La Storia' tratto dall’omonimo romanzo di Elsa Morante, affiancherà altri quattro colleghi: l'attore statunitense Brady Corbet, la cinese di Hongkong Ann Hui, il tedesco Christian Petzold, lo spagnolo Albert Serra, oltre alla scrittrice ucraina Oksana Zabuzhko. La presidente della 74esima edizione della, come annunciato già, è l'attrice, regista, produttrice e autrice di best seller Lupita Nyong'o, keniano-messicana. I vincitori degli Orsi verranno annunciati il 24 febbraio, precisa la nota del Festival in ...

Small Things Like These, un dramma storico con Cillian Murphy , aprirà il Festival del Cinema di Berlino di quest’anno. Il film basato sul libro ... (screenworld)

A una coppia di registi e scrittori iraniani con un film in concorso al festival di Berlino (15-25 febraio) le autorità di Teheran hanno tolto il passaporto comminando un procedimento giudiziario: lo ...Una Dublino inedita, un orrore celato, il coraggio di un uomo. Dietro le quinte di Small Things Like These di Tim Mietlants, l'apertura della Berlinale 74 ...