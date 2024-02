Benevento | rescinde un altro giovane | Masella lascia la Strega

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ultimo giorno di calciomercato (si chiude stasera alle 20) si apre con un addio per il. Un, ormai da tempo ai margini del progetto tecnico, saluta la. Si tratta di Davide, il quale ha firmato la risoluzione del contratto e sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione. L’annuncio è stato dato dalla società di via Santa Colomba con una nota stampa: “IlCalcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Davideper la risoluzione consensuale del contratto. La Società giallorossa augura a Davide le migliori fortune professionali e personali“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Luca Fresno non è più un giocatore della CJ Basket Taranto. La guardia argentina lascia il club pugliese dopo i primi mesi nel roster rossoblù. CJ al lavoro per cercare un giocatore con le stesse ...Ex Cagliari, nuova avventura per Tello: il giocatore riparte dal Catania, dopo la rescissione con il Benevento Nuova avventura per...Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 50 del ...Potrebbe terminare a breve il prestito di Filippo Nardi alla Reggiana, il centrocampista di proprietà della Cremonese piace in Serie C e secondo quanto raccolto dalla redazione di ...