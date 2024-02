Bellantone | per Ssn del futuro l' innovazione riguardi anche il personale

Il presidente Iss all'Healthcare Innovation Forum, "per Dg e primari ospedalieri auspico verifiche come per piloti". E sull'autonomia "aspettiamo ... (sbircialanotizia)

Il presidente Iss all'Healthcare Innovation Forum, 'per Dg e primari ospedalieri auspico verifiche come per piloti'. E sull'autonomia 'aspettiamo prima di dare giudizi' ...Rocco Bellantone, Commissario Straordinario dell’Istituto Superiore ...che le équipe sanitarie attuano nel percorso assistenziale della persona con ictus. “Per la nostra Associazione è stato un onore ...L'ultima parte, infine, si focalizza sulla nuova concezione di ospedale per garantire qualità al paziente combinando ...Ad aprire il forum saranno Rocco Bellantone, presidente dell'Istituto superiore ...