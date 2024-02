Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sono lasciati? Parlano gli amici dell’imprenditore

Non c’è fine ai problemi sentimentali per la povera Belen Rodriguez , che continua ad incassare delusioni e rotture, oltre a discussioni in piazza e ... (tuttivip)

Belen e Elio ai ferri corti Dopo 5 mesi di relazione e un anello di fidanzamento pare proprio che la Rodriguez abbia chiuso la sua storia con l'imprenditore bresciano. Il gossip non ...I fiori d'arancio, che in molti si aspettavano sarebbero arrivati in questo 2024, potrebbero essersi seccati ancor prima di sbocciare. Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni sembrerebbero essere più lontan ...Antonino Spinalbese avrebbe una nuova fiamma curiosamente legata alla sua ex Belen Rodriguez: ecco chi è il nuovo amore del gieffino ...