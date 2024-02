Belen e Elio si sono lasciati | gli amici dell' imprenditore rompono il silenzio

I fiori d'arancio, che in molti si aspettavano sarebbero arrivati in questo 2024, potrebbero essersi seccati ancor prima di sbocciare. Belen ... (today)

Milano – Non che ci si aspettasse un finale molto diverso, ma dopo così poco tempo… è una sorpresa. Tra Belen Rodriguez e l’imprenditore bresciano ... (ilgiorno)

“Perché è finita anche con Elio”. Non c’è pace per Belen Rodriguez - è successo di nuovo

Non c’è fine ai problemi sentimentali per la povera Belen Rodriguez, che continua ad incassare delusioni e rotture, oltre a discussioni in piazza e ... (tuttivip)