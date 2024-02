Bei | l’Italia si conferma nel 2023 primo paese per i finanziamenti | quasi raddoppiati quelli destinati a innovazione e digitalizzazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024)si ètaperdel Gruppo Bei, la Banca europea degli investimenti, anche nel, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente. I risultati dell’attività nella Penisola sono stati presentati durante un conferenza stampa oggi a Roma, e mostrano come sianoper l’delle imprese. Un forte aumento ha riguardato gli investimenti per la lotta contro il cambiamento climatico (+27%) e la coesione sociale (+55%). Il Gruppo Bei è costituito dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei), riporta 89 operazioni firmate per un volume complessivo di 12,22 ...