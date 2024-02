Bei | Italia primo Paese per finanziamenti anche nel 2023 +22%

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (askanews) – L’si è confermataperdel Gruppo Bei, la Banca europea degli investimenti,nel, con un incremento del 22% rispetto all’anno precedente. I risultati dell’attività nella Penisola sono stati presentati durante un conferenza stampa oggi a Roma, e mostrano come siano quasi raddoppiati iper l’innovazione e digitalizzazione delle imprese. Un forte aumento ha riguardato gli investimenti per la lotta contro il cambiamento climatico (+27%) e la coesione sociale (+55%). Il Gruppo Bei è costituito dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei), riporta 89 operazioni firmate per un volume complessivo di 12,22 miliardi di euro: l’è ...

Parte dal Libano il giro di consultazioni che il ministro degli esteri Antonio Tajani ha programmato per la crisi in Medio Oriente, non solo per ... (formiche)

Aumentano sempre più i partecipanti alle corse non competitive su biciclette d'epoca. In Italia si pedala di più, ma spesso e volentieri lontano dalle strade. Quello che fa perdere al paese in termini ...Viaggio in Piemonte verso i borghi del Biellese più belli, piccoli tesori dal fascino antico che non aspettano altro che farsi conoscere ...Roma, 1 feb. (askanews) - L'Italia si è confermata primo Paese per finanziamenti del Gruppo Bei, la Banca europea degli investimenti, anche nel ...