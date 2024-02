“Bea | li hanno rubati” Furto al Grande Fratello | Vittorio scopre tutto e avvisa Beatrice

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nella casa delsi è creato un nuovo caso. Solo pochi giorni fa alcune bottiglie consegnate dalla produzione non sono state più viste da alcuni concorrenti. E cosìLuzzi ha voluto chiedere spiegazioni a Rosy Chin, coinvolta in questa sparizione insieme a un’altra concorrente del reality show. La chef si è giustificata, destando dubbi nell’attrice e nel pubblico, con quest’ultimo che ha chiesto ad Alfonso Signorini di mostrare le immagini, cosa che però non è avvenuta. In moltinotato che la chef nasconde spesso bottiglie di liquore e brandy in alcuni scaffali della cucina, prima di tirarle fuori e farsi alcuni sorsi nelle tazzine del caffè insieme ad Anita Olivieri, tanto che la Oliveri è stata beccata a dire: “Io credo che se continuo con tutti sti caffè credo che stanotte non ...