Bayern Monaco-Borussia Monchengladbach sabato 03 febbraio 2024 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Passato nel giro di 4 giorni da -7 a -2 dalla vetta, ildi Tuchel affronta quest’oggi in casa quelche gli ha permesso di risucchiare altri 2 punti nell’ultimo turno di Bundesliga. La vittoria di carattere in quel di Augusta firmata dal ventisettesimo gol stagionale di Kane ha coinciso con il pari del Leverkusen proprio contro i Fohlen, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sarà un'estate caldissima per le panchine delle big d'Europa. dopo l'annuncio di Jurgen Klopp, che lascerà il Liverpool... (calciomercato)

In Europa è iniziato il valzer delle panchine. A fine stagione Xavi lascerà il Barcellona , mentre Klopp si prepara a salutare il Liverpool. Negli ... (sportface)

La Salernitana si prepara a scendere in campo per la partita della 22ª giornata del campionato di Serie A contro la Roma con il chiaro obiettivo di ... (calcioweb.eu)

Avanti senza fretta, ma avanti. Questa la volontà del Milan in merito al rinnovo di contratto di Mike Maignan , portiere francese riconosciuto... (calciomercato)

Bryan Zaragoza lascia subito il Granada per trasferirsi al Bayern Monaco. Il 22enne fantasista ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2029. Agli spagnoli ...Novità sul futuro del centrocampista, grande osservato speciale del Milan. Le big europee sono fuori corsa. C'è speranza per i rossoneri.Non si ferma il Bayern Monaco in sede di calciomercato e rinforza l'organico di Tuchel acquistando un nuovo e promettente giovane. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, i prossimi ...