“Basta animali nei circhi” | imbrattata la Fontana dei Leoni in piazza del Popolo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 febbraio 2024 – Ladeidela Roma è statacon vernice gialla e rossa. Il blitz è stato compiuto da duesti che hanno esposto anche una scritta ‘nei’. I due attivisti sono stati portati dai carabinieri nella caserma di San Lorenzo in Lucina. Saranno denunciati dai carabinieri per danneggiamento della. Si tratta di un uomo e una donna. “Diamo il lancio alla nuova campagna Kimba, Ruggiti di libertà” si legge in alcuni post sui social. (Fonte: Ansa) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede ...