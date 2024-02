Basket Serie B femminile L’Aymarà Costone dura solo un tempo Prato viene fuori dopo l’intervallo e non lascia scampo al team di Fattorini

(Di giovedì 1 febbraio 2024)5042 P.F.: Sautariello 8, Agostini ne, Mandroni 24, Billi 6, Trucioni 8, Ponzecchi 2, Garatti, Popolo 2, Cipolletta ne, Franchini. Allenatore Pilli. AYMARA’: Calugi, Posta ne, Pastorelli 3, Saredlli 7, Rinaldi 5, Zanelli ne, Bonaccini, Sposato 2, Pierucci 6, Bonaccini 4, Nanni, Sabia 15. Allenatore. Parziali: 12-14, 21-26, 39-34.– P.F.nonalle ragazze di coach(nella foto) che si sono viste in testa per le prime due frazioni di gioco. Un derby in terra pratese che si accende fin da subito, con le due squadre che producono molto gioco, rispondendosi canestro su canestro. L’Aymara’ riesce a tenere testa alla spavalderia della squadra ...

Vittoria esterna per Santarcangelo e dolorosa sconfitta esterna per San Marino nell’ultimo turno di C. Nel girone B emiliano-romagnolo, la Dulca di ... (sport.quotidiano)

Il successo dei Fiorenzuola Bees in quel di Cassino per 73-93 non è proprio sceso giù agli avversari, che durante il match si sono parecchio innervositi. Infatti, il giudice sportivo ha emanato una «d ...BASKET, EUROLEGA - L'EA7 Emporio Armani Milano cade in maniera netta sul campo del Panathinaikos Atene, battuta 79-62 al termine di una partita giocata sempre a ...A.S. Pistoia Basket 2000 comunica che, in data odierna, è giunto a termine il contratto di due mesi che era stato sottoscritto con la guardia Gerry ...