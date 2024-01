Basket | la Virtus Bologna crolla in Eurolega contro il Barcellona

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Seconda sconfitta consecutiva per la, chesul campo dele perde il secondo posto in classifica proprio nei confronti dei catalani. Ildomina davanti ai propri tifosi per 84-57 al termine di una partita che gli spagnoli hanno sempre avuto inllo, allungando prima nel secondo quarto e poi chiudendo i conti nell’ultimo quarto. Allanon sono bastati i 12 punti di Isaia Cordinier e gli 11 di Iffe Lundberg, gli unici due giocatori dia chiudere in doppia cifra. Decisivo per ilun Willy Hernangomez da 17 punti ed un Nicolas Laprovittola da 16 punti. Ottimo inizio della, con un scatenato Cordinier (8-3).gioca un ottimo ...

Continua la stagione in altalena dell'EA7 Milano: dopo la vittoria contro il Barcellona, ecco la robusta sconfitta ad Oaka contro il Panathinaikos (79-62). La prova in Grecia vede il rientro in ...