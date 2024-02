Basket La Matilde Bondeno travolge Molinella

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Latorna al successo dopo due sconfitte consecutive nel girone F di Divisione Regionale 3 e lo fa nel migliore dei modi, battendo per 71-52 la Pallacanestroal termine di una partita dominata, che ii hanno indirizzato sui giusti binari fin dall’inizio. Avanti 28-13, anche nel secondo quarto laparte con il piede giusto, non abbassando la guardia e piazzando un ulteriore allungo che la porta fino al +21, sul punteggio di 40-19. L’inerzia non cambia più e finisce 71-52.

