Basket In Serie C arrivano i primi verdetti CmC | la salvezza passa attraverso la seconda fase

(Di giovedì 1 febbraio 2024) E’ arrivata a tre giornate dalla fine della prima, la matematica certezza che il Cmc disputerà lachiamata di qualificazione (diversa dallachiamata B interregionale), quella che determinerà otto retrocessioni. A stabilirlo sono stati i risultati della ottava giornata di ritorno del campionato regionale diC, con la sconfitta, contro il Pino Firenze, della squadra del play Matteo Toppetti (nella foto) che resta a 10 punti, e la contemporanea vittoria di Agliana e Pontedera che si sono così portate a quota 20 punti e con sole tre giornate ancora da giocare della prima, ogni eventuale aggancio è diventato impossibile. A Firenze il Cmc ha abdicato in difesa, incassando 88 punti, troppi per pensare di vincere una partita, mentre con soli 57 punti ...

Vittoria esterna per Santarcangelo e dolorosa sconfitta esterna per San Marino nell’ultimo turno di C. Nel girone B emiliano-romagnolo, la Dulca di ... (sport.quotidiano)

Pronto riscatto per la Rlc Sistemi in serie B femminile. Le pratesi espugnano il campo di Pontedera con il punteggio di 59-43 e salgono a 16 punti ... (sport.quotidiano)

Il successo dei Fiorenzuola Bees in quel di Cassino per 73-93 non è proprio sceso giù agli avversari, che durante il match si sono parecchio innervositi. Infatti, il giudice sportivo ha emanato una «d ...BASKET, EUROLEGA - L'EA7 Emporio Armani Milano cade in maniera netta sul campo del Panathinaikos Atene, battuta 79-62 al termine di una partita giocata sempre a ...A.S. Pistoia Basket 2000 comunica che, in data odierna, è giunto a termine il contratto di due mesi che era stato sottoscritto con la guardia Gerry ...