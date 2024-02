Basket Divisione regionale 1 Landini stacca il pass per i playoff Follo beffato | la vittoria non basta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) GinoLerici qualificata per il Girone Promozione del campionato di1, grazie al secondo posto ottenuto nella prima fase del campionato. Ora in programma il confronto con le prime quattro nell’altro raggruppamento. Resta fuori dai giochi invece il. LaLerici ha travolto con un 72-51 la Valpetronio Casarza a Montepertico. Gli allenatori Ricci e Bertelà hanno schierato: Putti, Sacchelli, Albanesi, Oddone, Poletto, Gaspani, Rege Cambrin, Omeragic, Russo, Nardi, Vignali, Pignoli. LaLerici è poi andata al PalaMariotti ad incitare le colleghe della Cestistica Spezzina nel vittorioso match contro ilRoma. Ilha invece rifilato un 63-54 al Blue Sea Lavagna al Palasprint, coach Stano ha messo in ...