Basket | David Logan annuncia il ritiro | “Ho fatto tutto ciò che potevo nella pallacanestro”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dopo aver lasciato improvvisamente e senza permesso Scafati per far ritorno negli Stati Uniti,ha detto basta. Il 41enne nativo di Chicago ha infattito ildalprofessionistico tramite il profilo Instagram del suo agente John Foster. “A questo punto della mia carriera penso di averciò chenel gioco della. Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli per avermi sempre supportato negli anni. Voglio ringraziare il mio agente e tutte le squadre per cui ho giocato in questi anni. Spesso quando pensi che sei alla fine di qualcosa, sei all’inizio di qualcos’altro. Midallo sport che amo“, scrive. Il prodotto di Indianapolis, ...

Dal 2 al 4 febbraio andrà in scena l'ultima tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sull'anello di ghiaccio del Centre de glaces Intact Assurance di Quebec City, in Canada, calerà il sipario sul ...L'americano, 41 anni ma ancora in piena forma e che in Italia vinse lo scudetto con Sassari, lunedì era fuggito dalla cittadina campana senza dare spiegazioni, inviando solo un whatsapp al g.m. Giulia ..."Quello che deprime è l'inadeguatezza del nostro basket, ma non solo in EuroLeague, appena varchiamo le Alpi. Sembra che il nostro basket non esiste più. Vero che la ...