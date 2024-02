Barricate politiche e di quartiere Petizione contro il centro profughi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Lee ladei cittadini. Il via libera della Prefettura alin via Monte Oliveto (affidato in gestione alla cooperativa Intesa Sociale) scalda il clima in città. In particolare neldi Triante. Ildestra compatto punta il ditoil sindaco di Monza Paolo Pilotto, "colpevole di non aver battuto i pugni sul tavolo" e di non aver intrapreso una "battaglia" per evitare questa situazione. Ora i consiglieri comunali didestra hanno presentato in Comune unafirmata dai residenti della zona e chiesto di convocare un consiglio comunale straordinario nelTriante insieme ai cittadini. "Una storia incredibile – dichiara ...