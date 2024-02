Barra | tenta di fuggire al controllo | arrestato

(Di giovedì 1 febbraio 2024)di sale viene sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 16enne. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Bruno Buozzi all’angolo con via Domenico Minichino, hanno notato un soggetto a bordo di uno scooter; lo stesso, accortosi della loro presenza, ha cambiato repentinamente direzione di marcia per eludere il. Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il prevenuto ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ma, poco distante, dopo aver perso ildel motociclo, ha abbandonato il mezzo neltivo di darsi alla fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato ...

Após a morte do traficante de drogas Fábio de Almeida Maia, conhecido como "Biú", os responsáveis pelo tráfico na área do bairro Pirambu, em Fortaleza, tentaram "decretar luto" e fechar comércios ...BARRA DO PIRAÍ Agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) detiveram um jovem de 18 anos com drogas ontem, 31, em Barra do Piraí. O caso ocorreu no bairro Caixa D’água e ele ainda tentou fugir do ...SUL FLUMINENSE A Estácio, reconhecida instituição de ensino superior e uma das maiores do segmento brasileiro, está com as inscrições abertas para os novos cursos técnicos de Nível Médio (Escola Técn ...