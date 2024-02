Baronissi | torna il Gran Carnevale con i carri allegorici

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 1 febbraio 2024)il “di”, la festa più amata dadi e piccini. Tantissime le novità dell’edizione 2024, curata dall’Associazionedie dal Comune in collaborazione con le associazioni del territorio. Si parte domenica 4 febbraio (ore 10.30), con la presentazione deie la sfilata che partirà da via Einaudi (località Cariti) per raggiungere piazza della Repubblica. Quattordici le associazioni coinvolte. Maria SS delle Grazie di Sava, in collaborazione con Saragnano e Contrade, presenteranno il carro Notti d’Oriente; Casal Barone dedicherà ai più piccoli il carro PJ Masks – Super pigiamini; le avventure di Super Mario saranno ricreate dall’associazione Alvaa di ...