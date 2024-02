Barolo | Barbaresco e Roero – Milano Hotel Melià giovedì 22 febbraio

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Barolo,si presentano a22. Torna anche nel2024 un appuntamento di grande successo che Go Wine dedica con un’attenzione speciale alle nuove annate del Barolo, dele del. Un’occasione unica per approfondire e per degustare! Per conoscere, attraverso la degustazione ed il dialogo, il profilo delle cantine presenti all’evento con la loro storia, i loro terroir, i piccoli segreti legati a vini che arrivano sulle tavole dopo un percorso di anni e di affinamento. L’evento si svolge nelle sale deldi Via Masaccio, 19, alla presenza diretta delle cantine che incontreranno il pubblico. Secondo tradizione vi sarà spazio anche per annate anteriori. ...