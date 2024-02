Barchino affonda a Lampedusa | 49 migranti salvi | forse dispersi

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 febbraio 2024 – L’ennesimoto nelle acque di. Sono 49 itratti in salvo dalla motovedetta della guardia costiera. Tra questi bengalesi, ivoriani, guineani e senegalesi. Secondo le testimonianze dei, ancora sotto choc, ci sarebbe dei, ma il numero è ancora imprecisato. Il natante sarebbe partito da El Amra martedì sera. Ognuno deia bordo, per la traversata verso, ha pagato 2 mila dinari tunisini.

