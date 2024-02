Barcellona | infortunio per Ferran Torres Dalla Spagna | “Salta l’andata col Napoli”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Non si fermano le brutte notizie dall’infermeria per il, prossimo avversario delagli ottavi di finale di Champions League.si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’è di lieve entità, ma secondo quanto riporta SPORT, il giocatore salteràdi Champions League contro il(21 febbraio) ed è in dubbio per il match di ritorno (12 marzo), anche se il club spera che possa essere disponibile per la partita di. SportFace.