Barcellona | colpo di scena | nome impensabile per il dopo Xavi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Caos in casa. L’addio diè ormai certo ed annunciato, spunta una sorpresa che potrebbe prendere il suo posto. Non se la passa bene il. Una stagione segnata da risultati di sicuro negativi, un andamento troppo altalenante per una squadra che punta ogni anno a vincere il titolo in Liga ed essere protagonista in Europa. Il quarto posto in classifica, ad 8 lunghezze di distanza dal Girona primo, la dice lunga su quanto la stagione dei blaugrana sia complessa e tutt’altro che semplice da riportare su un binario positivo. Situazione talmente elettrica in terra catalana, che in questi giorni è arrivato anche l’annuncio che ha spiazzato tutti i tifosi:, al termine della stagione, non sarà più l’allenatore del. E’ stato lo stesso allenatore ad ...