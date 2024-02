Barbie | Robert Downey Jr su Margot Robbie | Non sta ricevendo abbastanza riconoscimento

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Secondo l'attore,meriterebbe una maggiore considerazione per il suo lavoro nel film di Greta Gerwig. Nel corso di una conversazione insieme agli altri nominati ai SAG Awards come miglior attore non protagonista,Jr. ha avuto modo di elogiaree la sua interpretazione in, per cui non starebbeilmeritato. Insieme a Sterling K. Brown, candidato per American Fiction, e Willem Dafoe, nominato per Povere Creature!, hanno parlato di come la recitazione non debba necessariamente comportare grandi gesti, con Brown che ha dichiarato: "Non mi stanco mai di guardare qualcuno che ascolta semplicemente davanti alla macchina da presa". "Non finisce mai di impressionarmi e di ...

Secondo l'attore, Margot Robbie meriterebbe una maggiore considerazione per il suo lavoro nel film di Greta Gerwig.Margot Robbie did her best “Evita,” and said, in essence, “don’t cry for me, Hil’ry Clinton.” The Oscar-nominated producer (and producer only!) of “Barbie” and a Best Actress nominee for her work in ...The film marks Almodóvar's English language feature debut following 2023 short film "A Strange Way of Life," another Sony Pictures Classics release.