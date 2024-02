Barbie | Margot Robbie | “Niente nomination agli Oscar? Non bisogna essere tristi”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Adnkronos) – La star australiana, protagonista del film di maggior incasso del 2023, '', ha rotto il silenzio sulla mancataall'come migliore attrice. "Non c'è daquando sai dicosì fortunato", ha detto la 33enne attrice, che ha difeso il lavoro di Greta Gerwig, anche lei esclusa dallenella categoria miglior regista: "Ovviamente penso che Greta avrebbe meritato unacome regista" perché "quello che ha fatto è una cosa irripetibile durante una carriera. Ma è stato un anno incredibile per tutti i film." Con questo film, ha sottolineato, "ci siamo proposti di fare qualcosa che cambiasse la cultura, che la influenzasse e che avesse una sorta di impatto. E lo ha già fatto molto di più di quanto non potessimo immaginare. E questa è davvero la più grande ricompensa che potrebbe derivare da tutto questo".ha detto anche di"più che entusiasta" del fatto che il film abbia ottenuto otto, tra cui quella come miglior attrice non protagonista per America Ferrera, che interpreta Gloria, e come miglior attore non protagonista per Ryan Gosling, che interpreta Ken. Ed è stato proprio Gosling il primo ad esprimere la propria contrarietà per la decisione dell'Academy di escluderee Gerwig dalle singole categorie: "Non esiste Ken senza, e non esiste un film susenza Greta Gerwig e, le due persone più meritevoli per questo film storico celebrato in tutto il mondo. Nessun altra persona potrebbe ottenere un premio per questo film senza il loro talento, la loro grinta e il loro genio".