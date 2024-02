Barbie | Margot Robbie | “Niente nomination agli Oscar? Non bisogna essere tristi”

“Non può esserci Ken se non c’è Barbie” . E invece. Ryan Gosling non ci sta e tenta di sbattere una porticina. l’Academy , si sa, gioca brutti ... (ilfattoquotidiano)

L'ex first lady Hillary Clinton ha commentato la mancata doppia nomination in regia e recitazione per Greta Gerwig e Margot Robbie . L'assenza di ... (movieplayer)

La protagonista di Barbie , Margot Robbie , ha commenta to la mancata nomination agli Oscar 2024 dichiarando che è felice per quelle ottenute e per ... (movieplayer)

Margot Robbie è tornata sull’assenza di nomination Oscar di rilievo per Barbie , a partire da quella a Greta Gerwig per la regia e non ultima a lei ... (cinemaserietv)

L'attrice stella del film campione d'incassi difende la regista Greta Gerwin e dice: 'Non c'è da essere tristi' ...Robert Downey Jr. si è schierato apertamente dalla parte di Margot Robbie dopo la polemica per la mancata candidatura come miglior attrice agli Oscar.Margot Robbie ha risposto alle polemiche per la sua mancata nomination agli Oscar, spiegando che Barbie ha già lasciato il segno, perché è riuscito a «cambiare la cultura». La star, nominata per il ...