Bambino di 3 anni entra in una macchinetta ‘afferra-peluche’ ma non riesce più ad uscire | la polizia lo salva

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Si è intrufolato all’interno di una claw machine, una quellecon il braccio meccanico, ed è rimasto intrappolato all’interno. E’ quanto successo al piccolo Ethan, un bimbo australiano di 3, che, con la curiosità tipica di quell’età, ha approfittato di un momento di distrazione dei genitori e si è infilato nella bocchetta dove di solito escono i peluche per vedere dove sarebbe arrivato dopo essereto nella ‘macchina che eroga i premi’. Peccato, però, che poi non è più riuscito addal gioco. Immerso in mezzo ai peluche, all’interno del vetro di sicurezza, il bimbo rischiava di soffocare: per liberarlo è stato necessario l’intervento della. I soccorsi si sono prontamente recati nel centro commerciale australiano, la situazione si è presto sbloccata. Ad Ethan è stato ...