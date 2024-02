Bambino di 3 anni cade nella macchina per pescare i peluche | i poliziotti lo tirano fuori VIDEO

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Undi treè rimasto bloccato in una di quelle macchine in cui si pescano iche si trovano nelle sale giochi. E’ successo nel Queensland, in Australia. Per tirareil piccolo Ethan, gli agenti di polizia hanno dovuto sfondare uno dei vetri della. Un bimbo di 3è rimasto incastrato dentro unaacchiappa pupazzi in un centro commerciale del Queensland, in Australia. Ethan, questo il nome, ha detto alla polizia di “non avere fretta di uscire”; gli agenti lo hanno tiratorompendo un vetro. #ANSA pic.twitter.com/y6W7aJ8PzU— Agenzia ANSA (@Agenzia Ansa) February 1, 2024 Poi gli hanno regalato uncome premio e il ...

Tragedia alle medie Dalla Chiesa: Destiny Innocent aveva accusato mal di testa in classe ed era stato portato in ospedale dove, a seguito di un peggioramento, ...Il “problema” dell’iscrizione è solo in prima: per le classi successive l’iscrizione viene fatta d’ufficio dalla scuola frequentata. Nel caso in cui si voglia cambiare scuola, non occorre fare ...In questa occasione verranno ricordate le richieste fatte dai più piccoli l’anno scorso dall’allora Mini Sindaco e quanto fatto per rispondere ai desideri dei bambini e delle bambine di Rovereto. Sarà ...