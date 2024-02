Baldanzi si presenta | «Roma | darò tutto per questa maglia»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Le dichiarazioni del nuovo trequartista della. Prime parole dopo il suo trasferimento dall’Empoli Ai microfoni ufficiali del club, il nuovo trequartistasicosì alladopo il suo passaggio dall’Empoli. «Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per aver creduto fortemente in me e per aver fattoil possibile per portarmi alla: mi sono sentito onorato dell’interesse chesocietà e l’allenatore hanno mostrato nei miei confronti e spero di riuscire a ripagare tanta fiducia. Allenandomi con grandi campioni avrò molto da osservare e da imparare. Non vedo l’ora che arrivi lunedì per respirare l’atmosfera del mio nuovo stadio. Da parte mia ce la metterò tutta per contribuire a raggiungere gli obiettivi ...