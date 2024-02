Avvocata | nasconde oltre 2 kg di droga | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024)2 kg diin casa. La Polizia di Stato arresta 53enne per detenzione diNella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato Dante, nell'ambito dei servizi all'uopo predisposti, hanno controllato un locale seminterrato in uso ad un uomo in vico Nocelle dove hanno rinvenuto diverse buste di marijuana per un peso complessivo di 2,4 kg circa ed un bilancino di precisione. Pertanto, il prevenuto, un 53enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.