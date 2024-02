Avellino | don Antonio Romano lascia il sacerdozio L’annuncio su Facebook | «Amo una donna»

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il parroco della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Chiusano San Domenico non ha mai nascosto le sue convinzioni sull’imposizione del celibato ai preti: «Non fa per me»

Il nuovo ristorante McDonald's di Avellino , situato in via Francesco Fariello presso l'Autostazione AirCampania, ha aperto oggi, lunedì 18 dicembre; ... (247.libero)

La regione di Avellino , situata nel cuore della Campania in Italia, è rinomata per la sua ricca tradizione vinicola. Da secoli, questa regione ... (247.libero)

Il post del prete di Avellino divide i fedeli: "Una lunga amicizia con lei che è diventato amore, non posso più combattere contro la mia natura" ...“Aprire un dibattito a livello nazionale sul celibato obbligatorio per i sacerdoti”. E’ quanto si augura don Antonio Romano, ormai ex parroco di Chiusano San Domenico, che ha comunicato ai suoi fedeli ...Il parroco di Chiusano San Domenico, Don Antonio Romano, lascia il sacerdozio per amore di una donna, annunciando la sua decisione su Facebook. Dopo 23 anni di servizio, si prepara a unirsi in matrimo ...