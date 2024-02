Autovelox a Milano | Granelli | Governo vuole limitarli | ma non sono una vessazione Attenzione a velocità è determinante

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024)– Gli? “Purtroppo illimitare questi controlli, mettendo paletti e difficoltà, togliendo autonomia ai Comuni”. A parlare è l’assessore milanese alla Sicurezza, Marcoha sottolineato che in città ciin media almeno 40 incidenti al giorno: “Ogni giorno in città cipersone che rimangono ferite in incidenti stradali, e purtroppo alcune volte alcuni muoiono: dobbiamo fermare questa strage. La" ha sottolineato parlando delle possibilità dei Comuni di controllare lacon, in particolare in punti come quello del Ponte Bacula o della Ghisolfa. Su questo tratto ...