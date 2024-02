Auto | a gennaio mercato corre ancora | 141 946 immatricolazioni +10 | 6%

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – Il 2024 è iniziato così come era finito il 2023, con unmobilistico in ripresa: i dati del Mit infatti registrano 141.946nuove immatricolate, in aumento del 10,6% rispetto alle 128.329 dello stesso mese dello scorso anno. I trasferimenti di proprietà sono stati 459.360 a fronte di 392.248 passaggi registrati a2023, con un aumento del 17,11%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 601.306, ha interessato per il 23,61% vetture nuove e per il 76,39% vetture usate.