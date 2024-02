Austria | terremoto nella notte | scossa molto forte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Undi magnitudo 4.7 ha scosso l’est dell’alle 2:59 di oggi, secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs. Il sisma, con ipocentro a circa 10 chilometri di profondità, ha avuto il suo epicentro vicino al comune di Schottwien. Nonostante la notevole magnitudo, fortunatamente al momento non sono state segnalate vittime né danni significativi a edifici o infrastrutture. Le autorità locali stanno comunque effettuando verifiche più approfondite per accertare la situazione. La popolazione locale è rimasta sorpresa e preoccupata, ma si è mostrata resiliente di fronte all’evento. I servizi di emergenza sono stati allertati e sono pronti a intervenire in caso di necessità. Ulteriori dettagli verranno forniti man mano che le ...