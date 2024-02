Austria | terremoto di magnitudo 4 7 a sud-ovest di Vienna | paura ma nessun danno né feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Una scossa didi4.7 ha colpito l’est dell’alle 2:59 di questa notte. Il sisma è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e dal servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs: l’ipocentro è stato localizzato a circa 10 chilometri di profondità, mentre l’epicentro è stato individuato nei pressi del comune di Schottwien. Più precisamente, lo United States Geological Survey (Usgs) ha fatto sapere che l’epicentro è stato a 2 chilometri a est-sudest di Schottwien, cittadina situata circa 90 chilometri a suddella capitale. L’, nonostante non sia una zona geologicamente attiva come altre regioni, è soggetta occasionalmente a terremoti di varia intensità. Fortunatamente, al momento non ci sono ...