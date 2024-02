Australia vs Corea del Sud – probabili formazioni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per la terza volta nelle ultime quattro edizioni della Coppa d’Asia,del Sud si affronteranno nei quarti di finale venerdì 2 febbraio all’Al Janoub Stadium. Negli ultimi 16 anni, i Socceroos si sono imposti con un convincente 4-0 sull’Indonesia, mentre ini hanno pareggiato la partita con l’Arabia Saudita all’ultimo minuto, avanzando per 4-2 ai rigori. Il calcio di inizio divsdel Sud è previsto alle 16:30 Anteprima della partitavsdel Sud a che punto sono le due squadrePer tutta la fase iniziale, glini se la sono cavata con una difesa compatta, precisa e risoluta, ma nell’incontro precedente hanno preso vita nel terzo d’attacco. I quattro gol ...

Taremi prima segna poi si fa espellere, Kubo e Doan decisivi per i nipponici: i risultati degli ottavi con i dettagli del prossimo turno ...Siria eliminata ai rigori, si qualifica anche il Giappone che elimina il Bahrain grazie al successo per tre a uno ...(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Roberto Mancini sotto attacco in Arabia Saudita dopo la sconfitta con la Corea del Sud ai rigori ai 16mi di Coppa d'Asia a Doha. Il ct è finito al centro ...