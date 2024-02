Attraversare la strada | tutt’altro che facile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un gesto all’apparenza semplice comelapuò rivelarsi molto pericoloso se non viene fatto con la dovuta attenzione. Secondo le statistiche ogni anno in Europa sono oltre 8mila i pedoni che vengono coinvolti in incidentili dall’esito mortale. La maggior parte degli investimenti avvengono nelle aree urbane e di questi quasi un quarto sugli attraversamenti pedonali. Sempre secondo le statistiche nel 30% degli incidenti in cui sono coinvolti un’auto che viaggia a 40 km/h ed un pedone c’è il rischio di esito mortale. Chi ha viaggiato sa che le regole, anche le più semplici, possono variare notevolmente da un Paese all’altro: ad esempio sugli attraversamenti pedonali italiani, i pedoni hanno il diritto disolo se hanno già cominciato l’attraversamento. Il pedone deve fare attenzione ...