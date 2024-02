Attacchi pianificati Medio Oriente | la ritorsione Usa | dove colpiranno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un piano per colpire obiettivi iraniani in Iraq e Siria sarebbe stato approvato dalla Casa Bianca per porre fine agliche il governo degli Houthi sta conducendo dallo Yemen contro navi cargo nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Lo riferisce l'emittente statunitense Cbs News, citando conferme ricevute da alti ufficiali americani, la cui identità non viene rivelata. Le operazioni in Iraq e Siria seguono gliche gli Houthi - gruppo che detiene il controllo delle regioni più popolose dello Yemen e sono alleate di Teheran - hanno condotto contro obiettivi americani nella regione. A ciò si aggiunge il raid di domenica scorsa contro la Tower 22, una base militare americana nella desertica regione di Rukban, nel nord-est della Giordania, al confine con la Siria. Nell'aggressione hanno perso la vita tre soldati americani, e altri 34 hanno ...