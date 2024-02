ATP Montpellier | Flavio Cobolli travolgente! Spazza via Lestienne e plana ai quarti!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Vittoria convincente di(n.76 del ranking) negli ottavi di finale dell’ATP250 di(Francia). Sul veloce indoor transalpino, il classe 2002 tricolore ha sconfitto in maniera netta il padrone di casa, Constant(n.106 ATP), con lo score di 6-4 6-1 in 1 ora e 22 minuti di partita. Un match cheha saputo gestire con grande personalità, facendo valere la sua maggior velocità di palla rispetto al francese. Qualificazione ai quarti di finale per lui dove ci sarà ad attenderlo un avversario non certo facile, il croato Borna Coric (testa di serie n.4). Nel primo set si va on serve in maniera spedita fino al sesto game, quandocommette qualche errore di troppo lungo la diagonale di rovescio e concede due palle break.però ...