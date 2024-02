Atp 250 Montpellier 2024 | super Cobolli vola ai quarti di finale | Lestienne battuto in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) UnFlavioasfaltanel match valido per il secondo turno dell’Atp 250 di, in Francia. 6-4 6-1 il punteggio a favore del tennista romano che, dopo un primo set piuttosto com, approfitta del calo vistoso a livello mentale del francese per chiudere i conti in un’ora e 22 minuti di gioco.visibilmente in fiducia e molto solido nei momenti importanti. Miglioramenti che sono sulla scia del sorprendente terzo turno agli Australian Open e soprattutto di quella vittoria con Jarry in rimonta al quinto set. Il romano ritocca anche il suo best ranking salendo in 71ª posizione con 779 punti. Ora aidisarà sfida con Coric, che oggi ha strapazzato Martinez 6-4 6-0. Gli scontri diretti dicono 1-1, ...