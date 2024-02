Atletica | il 3 febbraio Furlani a Stoccolma | Arese a Metz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Diversi azzurri saranno impegnati nei meeting diin giro per l’Europa sabato 3. Mattia, primatista europeo U20 indoor del salto in lungo, sarà anel pomeriggio alle 16.10. A sfidarlo Thobias Montler, vicecampione del mondo al coperto con il personale di 8,38 a Belgrado, e il portoghese Gerson Baldé, reduce da un ottimo 7,99. Sempre in Svezia in azione Roberta Bruni (Carabinieri), doppio 4,53 nelle prime uscite dell’anno, ed Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), nona ai Mondiali di Budapest. Nei 60 c’è Chituru Ali (Fiamme Gialle) e Anna Bongiorni (Carabinieri) al femminile. A(Francia) il neo-primatista italiano dei 1500 Pietrosi cimenterà sui 3000 metri, in una gara che si profila decisamente tirata, considerata la presenza annunciata del ...