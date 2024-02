Atletica | Antonella Palmisano torna in gara | primo test individuale con Fortunato e Agrusti

(Di giovedì 1 febbraio 2024)farà la sua seconda uscita stagionale domenica 4 febbraio. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia gareggerà a Guadix (Spagna), dove sarà impegnata sulla distanza dei dieci chilometri. La fuoriclasse pugliese, reduce dall’impegno nella staffetta mista di Modugno insieme a Massimo Stano, ha scelto le strade dell’Andalusia per il suoappuntamentodi questa annata agonistica. L’azzurra, bronzo ai Mondiali di Budapest la scorsa estate, si sta attualmente allenando nel sud della Spagna e questorappresenterà una sorta di allenamento tirato in vista dei principali appuntamenti della stagione, ovvero gli Europei di Roma e le Olimpiadi di Parigi 2024, senza dimenticarsi dei Mondiali a squadre (21 aprile ad Antalya, dove gareggerà nella mista in vista dei ...

