Atletica | Andy Diaz domani in pedana a Miramas

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 feb. – (Adnkronos) – È il primo di due impegni ravvicinati per il primatista italiano all?aperto del triplo. Il saltatore, che potrà indossare la maglia azzurra dal 1° agosto 2024, sarà invenerdì sera in Francia, a, in occasione della tappa Silver del World Indoor Tour. Tecnicamente si tratta della sua prima uscita dell?anno, anche se la sua stagione indoor era già cominciata il 29 dicembre a Pamplona con il 16,90 saltato con rincorsa ridotta. Il triplista della Libertas Unicusano Livorno, inalle ore 20, troverà un bel parterre di rivali, tra cui Alexis Copello (Azerbaigian), il tedesco Max Hess, i francesi Benjamin Compaoré e Jean-Marc Pontvianne.sarà un importante banco di prova in vista dell?impegno di martedì prossimo in Polonia, a Torun, nel circuito Gold. Già confermata anche la sua partecipazione agli Assoluti indoor di Ancona del 17-18 febbraio.Molti gli azzurri in Francia. Nei 1500 metri è annunciata Giulia Aprile (Esercito), tornata a migliorarsi con il recente 4:07.32 in Lussemburgo, per diventare la quarta italiana di sempre nella specialità al coperto. Nella gara che vede favorita la britannica da 4:03.93 indoor Revee Walcott-Nolan, sono attese anche le altre mezzofondiste italiane Marta Zenoni (Luiss), Micol Majori (Pro Sesto Atl. Cernusco) e Federica Cortesi (Atl. Valle Brembana). Ostacoli per Nicla Mosetti (Nissolino Sport), 8.08 quest?anno nei 60hs. Nei 1500 con l?etiope campione olimpico dei 10.000 Selemon Barega c?è Federico Riva (Fiamme Gialle). Nell?alto Asia Tavernini (Us Quercia Dao Conad). Salto in alto, ma in Germania, a Weinheim, anche per Manuel Lando (Aeronautica) già 2,24 in stagione. L'articolo CalcioWeb.