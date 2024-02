Atletica 85 | tre ori per le Master E la squadra è seconda in Emilia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) È stato un fine settimana ricco di gare per l’85, impegnati su campi di gara indoor e nellaprova del campionato di società di cross. Ad Ancona, nelle gare indoor, sono arrivati buoni risultati da Sofia Tarozzi che sui 60hs ha eguagliato il suo primato personale di 9’’20. Buona prova anche per l’allieva Giorgia Battilani che con 9’’34 ha segnato il personale e il minimo di partecipazione per i campionati italiani di categoria. Nei 60m, Carolina Alvisi e Zoe Fiorentini si sono qualificate entrambe per la finale 4, non corsa da Carolina per un piccolo risentimento muscolare, mente Zoe ha chiuso in 7’’89. A Castellarano (Reggio), invece si sono disputati i CDS di cross dalle categorie ragazzi a quelle. Grazie ai tanti buoni piazzamenti individuali gli Allievi sono arrivati terzi nella ...