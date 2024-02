Atalanta | UFFICIALE | Soppy rientra | e ora

Calciomercato Frosinone , Nadir Zortea passa arriva in prestito ai ciociari dall’Atalanta : il comunicato della società Il Frosinone ha chiuso con ... (calcionews24)

Ex Atalanta - UFFICIALE : Lammers torna in Olanda - ecco dove

Sam Lammers torna in Olanda. L'ex attaccante dell'Atalanta lascia i Rangers di Glasgow e si trasferisce in prestito per sei mesi all'Utrecht,... (calciomercato)