Atalanta | il futuro è già in casa | riflettori su Vanja Vlahovic | bomber della Primavera

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) All’imbocco del rettilineo finale per quanto riguarda il calciomercato invernale, non ci si aspettano colpi di scena incon Isak Hien che, salvo improvvisi ribaltoni, rimarrà l’unico innestoDea nella finestra che si chiuderà a tripla mandata nella giornata di oggi, giovedì 1 febbraio. Fino alla finestagione 2023/24, dunque, la squadra di Gian Piero Gasperini continuerà con l’attuale gruppo di giocatori per affrontare il triplice impegno che vede la Dea ancora in corsa in campionato, in Europa League e in Coppa Italia. E quando il calendario comincerà ad addensarsi di appuntamenti, ecco che innerazzurra potrebbe presto affacciarsi un volto nuovo, uno di quelli che dalle parti di Zingonia sta letteralmente incantando, ovvero...