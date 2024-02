Atalanta Cagliari e il mega effetto speciale di Pinilla che fece esplodere il Comunale

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Quando l’attaccante cileno Mauriciocon una rovesciata portò l’alla salvezza nel finale contro ilin casa Per sbloccare momenti delicati, figuriamoci uno scontro salvezza, certe volte bisogna affidarsi alle grandi gesta di un singolo: quel cosiddettoin grado di entrare nella storia, e a livello di punti, risultare assai decisivo. 1 febbraio 2015,: scontro diretto per non retrocedere. Gli uomini di Colantuono non sono più quelli dell’anno scorso, e il mister romano ha bisogno di una vittoria non solo per dare fiducia all’ambiente, ma anche per rassicurare la società vista la panchina traballante. Il clima allo stadio è povero d‘i ‘entusiasmo, e non per una questione di risultati: ...